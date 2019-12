LIVE Sport Invernali | DIRETTA 21 dicembre | cancellate le discese di sci | bene Pellegrino

Leggi la notizia su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DEGLI(21) 12.12 COMBINATA NORDICA – Il norvegese Espen Bjoernstad si aggiudica il segmento di salto a Ramsau (Austria) e scatterà con 32″ di vantaggio sul connazionale Jarl Magnus Riiber, leader della classifica generale. Male gli azzurri: 28° Samuel Costa a 1'40", 41° Alessandro Pittin a 2'18", 48° Raffaele Buzzi a 3'12", 49° Lukas Runggaldier a 3'38". 12.01 SCI DI FONDO – Per quanto concerne le azzurre, al via della sprint di Planica, passano il turno Greta Laurent (21ma) ed Alice Canclini (28ma). Lucia Scardoni, 31ma e prima delle escluse, a 7″50 (30° posto ad appena 0″23), e Francesca Franchi, 34ma a 8″55. Prova vinta dall'elvetica Laurien van der Graaff in 2'30″18. 11.59 SCI DI FONDO – Si sono appena concluse a Planica, in

