LIVE Snowboard cross Cervinia 2019 in DIRETTA | vincono Moioli e Sommariva | secondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – Programma e orari 12:42 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa grande mattinata die vi augura un buon proseguimento di giornata. 12:40 L’Italia conclude questa storica giornata con due vittorie, quattro podi e sei top 10 complessive. 12:38 Giornata sensazionale per l’Italia. Questo il podio maschile: 1., 2. Perathoner, 3. Surget. 12:37 DOPPIETTAAAAAAAAAAAAA!!!!!!PRIMO E PERATHONER, INCREDIBILEEEEEE!!!! 12:35e Perathoner sognano l’impresa. 12:34 Haemmerle si aggiudica la Small Final con annessa settima piazza, decimo posto per Filippo Ferrari, prima top ten per l’azzurro. 12:33 Non ci si ferma un attimo, parte la Small Final maschile. 12:31 Questo il podio femminile: 1., 2. Trespeuch, 3. Belingheri. 12:30 ...

