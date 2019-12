LIVE Snowboard cross Cervinia 2019 in DIRETTA | Italia sugli scudi | sei azzurri in

Leggi la notizia su oasport

12:02 Qualche attimo di pausa e si parte con le semifinali femminili. 12:00 Errore di Visintin, che purtroppo non arriva al traguardo. In semifinale vanno Bolton, De Blois e Beckhaus. 11:58 Quarta e ultima batteria, tocca a Omar Visintin! 11:56fantastici, Sommariva e Perathoner primo e secondo, semifinali ipotecate!!!! Terza piazza per Dusek. 11:53 Si può ripartire, Sommariva e Perathoner pronti ai cancelletti di partenza. 11:50 Problema che sembrerebbe più grave del previsto, Haemmerle non riesce a camminare sulle proprie gambe. 11:47 Soccorsi in pista, gara momentaneamente interrotta. 11:45 Problemi per Luca Haemmerle, che non riesce a rialzarsi. 11:44 Ferrari in semifinale, che giornata per l'! Avanti anche Kearney e Grondin. 11:42 Tocca al primo azzurro ...

