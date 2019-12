LIVE Sci di fondo | Sprint Planica 2019 in DIRETTA | Federico Pellegrino vola in finale!!!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01: Taugboel vince la seconda semifinale davanti a Jouve. Non ci sono ripescati da questa semifinale 14.57: Al via la seconda semifinale con Jouve (Fra), Retivykh (Rus), Tefre (Nor), Grate (Swe), Taugboel (Nor), Haeggstroem (Swe) 14.55: Un’altra sgasata micidiale in salita nel finale perche mette tutti alle spalle, compreso il francese Chanavat che comunque entra in finale come secondo. L’azzurro è in finale! Terzo posto per Valnes, quarto per Skar 14.53:terzo a metà gara 14.51: Al via nella prima semifinale maschile Chanavat (Fra),(Ita), Valnes (Nor), Skar (Nor), Aune (Nor), Hamilton (Usa) 14.49: Vittoria a sorpresa della giovane statunitense Kern che supera la slovena Lampic. Non ci sono lucky losers da questa semifinale. Le finaliste dunque sono Sundling, Svahn, Caldwell, Nilsson, Kern e ...

zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Planica 2019 in DIRETTA: Federico Pellegrino vola in semifinale! Out nei quarti gli altri… - enricospada2 : #FisSkiCross #Scidifondo Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti della sprint a tecnica libera di Planica in Slov… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 21 dicembre: ITALIA DA DELIRIO NELLO SNOWBOARDCROSS! Ora biathlon e sci di fondo -… -