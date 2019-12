LIVE Sci alpino | Discesa Val d’Isere 2019 in DIRETTA | nuovo rinvio alle 12 30 | tanta neve

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADELLA VAL GARDENA D11.45 (SABATO 21 DICEMBRE) 8.57:per lafemminile di Val d’Isere. Come comunicato dalla FIS, il via è stato rinviatoore 12.30. 8.13 Amici di OA Sport, la partenza delladi Val d’Isere è stata spostata11.00. Nella notte è caduta una abbondante nevicata e gli addetti alla pista stanno cercando in tutti i modi di ripulirla. LA START-LIST DELLALe dichiarazioni delle azzurre pre-gara – Cancellata l’ultima prova di– Goggia e Brignone puntano alla vittoria in Val d’Isere – Nicol Delago cerca conferme in SuperG – Mikaela Shiffrin salta la Val d’Isere – Tutte le classifiche della Coppa del Mondo di scifemminile Buongiorno e benvenuti alla...

zazoomnews : LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2019 in DIRETTA: è arrivata la neve partenza abbassata e possibile rinvio -… - zazoomnews : LIVE Sci di fondo Sprint Planica 2019 in DIRETTA: Federico Pellegrino cerca la scossa - #fondo #Sprint #Planica… - azzurro_di_sci : RT @raceskimagazine: Paris ci riprova in discesa: «Oggi poca fortuna» - LIVE -