LIVE Liverpool-Flamengo | Mondiale per club 2019 in DIRETTA | chi vincerà la finale di Doha?

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.12 Per il 2021 invece, è prevista la nuova formula, con la Cina ad ospitare l’edizione pilota: ogni 4 anni, verrà giocato ilper, formato da 24 squadre con 3 gironi da 8, sostituendo la Confederations Cup. 18.09 Anche l’anno prossimo, l’edizionesi disputerà in Qatar: si tratterà dell’ultima, con il format composto da 7 squadre a cadenza annuale. 18.07 Fondata nel 2000, il nuovo format delpervede il Real Madrid, con 4 successi, come squadra più titolata, seguita dal Barcellona con 3 titoli. 18.05 Curiosa la strada dello stadio qatariota: dopo i giochi asiatici del 2006, ha ospitato anche la Coppa d’Asia del 2011 vinta dal Giappone. Quest’anno ha ospitato i Mondiali d’atletica leggera mentre nel 2022, lascerà spazio allo Stadio Lusail da 40000 ...

