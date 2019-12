LIVE Liverpool-Flamengo 1-0 | Mondiale per club 2019 in DIRETTA | Reds campioni del mondo

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE 122′ FINISCE QUI!!!! ILRPOOL È CAMPIONE DELPER LA 1^ VOLTA! 121′ Ultima chance per ilche si getta in avanti. 120′ 2 minuti di recupero. 120′ Ultimi cambi: Berrio nele Shaqiri per Salah, fischiato per perdite di tempo. 119′ LINCOLN!!!!! PALLA ALTA A DUE PASSI! Clamoroso errore su assist di Vitinho. 117′ Angolo per i: finale tutto da vivere! 115′ Ci prova Alexander-Arnold su punizione: respinge Alves. 113′ Fallo dal limite: Lallana subisce un calcione al limite. 112′ Origi lotta e prova a far salire i giocatori in avanti:in affanno. 109′rpool attendista: ora sono i rubro-negri a provare a pareggiare. 107′ GABIGOL! Sinistro a lato: il brasiliano proverà a dare il meglio negli ultimi ...

