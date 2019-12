LIVE Liverpool-Flamengo 1-0 | Mondiale per club 2019 in DIRETTA | Firmino sblocca la gara

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA103′ Fuori Gerson nei brasiliani, dentro Reinier. 102′ VAN DIYK!!! TIRO DI POCO DEVIATO! Alves si salva, ancora:ancora in partita. 102′ Dentro Milner, fuori Keita, tra i migliori in campo: secondo cambio per ilrpool. 101′ Contropiede pazzesco delrpool, che riparte dopo il corner blando dei brasiliani: Henderson lancia Mané, che serve, che rientra e appoggia in rete. 99′ ROBERTO!!! 1-0RPOOL!!!! CONTROPIEDE LE-TA-LE! 97′rpool in difficoltà:con più energie in questo frangente. 95′ Vitinho sfonda sulla sinistra: palla in angolo. 93′ Crampi per Gabigol: il brasiliano resta a terra. 92′ In difficoltà Robertson: fallo del terzino sinistro dei Reds. 91′ Comincia l’extra time a Doha! INIZIO PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE 20.26 Si va ...

BritishFootball : Opinioni live: Liverpool male i primi 25 minuti, poi in totale controllo. Il Flamengo non si rende pericoloso da 35… - zazoomnews : LIVE Liverpool-Flamengo 0-0 Mondiale per club 2019 in DIRETTA: equilibrio a Doha! - #Liverpool-Flamengo #Mondiale - zazoomblog : LIVE Liverpool-Flamengo 0-0 Mondiale per club 2019 in DIRETTA: palo di Firmino! Reds vicini al vantaggio -… -