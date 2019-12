LIVE Liverpool-Flamengo 0-0 | Mondiale per club 2019 in DIRETTA | si va ai supplementari a

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.26 Si va aia Doha! Non sono bastati 90′ in cui le due squadre si sono annullate, con il pericolo Firmino a più riprese: soltanto un gran Alves ha negato il vantaggio ai Reds. I campioni d’Europa si vedono negare il rigore all’ultimo dal Var: si andrà ai! FINE SECONDO TEMPO 98′ Finisce qui il secondo tempo regolamentare: si va ai! 96′ Minuti finali dei tempi regolamentari! 94′ NON È RIGORE! NEMMENO FALLO! CLAMOROSO A DOHA! Var protagonista: Al-Jassim torna sui suoi passi. 92′ VAR IN CORSO! Rafinha è entrato da dietro ma non sembra aver toccato il #10. 91′ CALCIO DI RIGORERPOOL! MANE FERMATO DA DIETRO! Il senegalese era stato fermato al momento del tiro. 90′ 5 minuti di recupero a Doha. 89′che prova a reggere l’ultimo ...

zazoomnews : LIVE Liverpool-Flamengo 0-0 Mondiale per club 2019 in DIRETTA: equilibrio a Doha! - #Liverpool-Flamengo #Mondiale - zazoomblog : LIVE Liverpool-Flamengo 0-0 Mondiale per club 2019 in DIRETTA: palo di Firmino! Reds vicini al vantaggio -… - zazoomnews : LIVE Liverpool-Flamengo 0-0 Mondiale per club 2019 in DIRETTA: si comincia nello spettacolo di Doha! - #Liverpool-… -