LIVE Liverpool-Flamengo 0-0 | Mondiale per club 2019 in DIRETTA | si comincia nello

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3′ Inizio in pressing dei brasiliani! Grande inizio a Doha. 1′ SUBITO FIRMINO! Grande palla di Alexander-Arnold, che lancia il brasiliano ma che sbaglia a due passi dalla porta. 1′ SI PARTE! Batte ilrpool. INIZIO PRIMO TEMPO 18.28 Ilè pronto are il Campionato Carioca, inserito nel gruppo A, ed in attesa della squadra da definire, giocherà il prossimo 18 gennaio. Sorteggiati anche i gironi della Copa Libertadores 2020 con Independiente del Valle e Junior. 18.27 Compagini in campo! Inno in corso. 18.26 Ilrpool inoltre ha partecipato anche al Community Shield, perdendo in finale contro il Manchester City ai rigori, e alla Supercoppa Europea, vinta contro il Chelsea. 18.24 I Rossi si sono resi protagonisti di una strana Carabao Cup: dopo il 5-5 e la vittoria ai rigori contro l’Arsenal al ...

