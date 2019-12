LIVE Liverpool-Flamengo 0-0 | Mondiale per club 2019 in DIRETTA | ritmi alti in Qatar!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76′ GOL ANNULLATO A SALAH! L’egiziano viene fermato prima della conclusione. 75′ Dentro Lallana per il connazionale inglese: primo cambio del match. 73′ Problemi al ginocchio per Oxlade-Chamberlain: speriamo non sia nulla di grave per l’ex Arsenal. 71′ Attaccano ancora i brasiliani: corner non sfruttato. 69′ ANCORA GABIGOL! Cross di Bruno Henrique dalla sinistra: l’ex Inter non trasforma di testa. 66′ GABIGOL! Grande controllo in area di rigore e sinistro alle stelle. 64′ Match molto combattuto in mezzo al campo. 62′sostenuti a Doha: granllo in Qatar. 59′ SALAH! Tiro alle stelle dell’egiziano: il #11 aveva amministrato bene il controllo in area. 57′ Problemi per Rafinha, con il caschetto a proteggere la testa: l’ex Bayern si ...

zazoomblog : LIVE Liverpool-Flamengo 0-0 Mondiale per club 2019 in DIRETTA: palo di Firmino! Reds vicini al vantaggio -… - zazoomnews : LIVE Liverpool-Flamengo 0-0 Mondiale per club 2019 in DIRETTA: si comincia nello spettacolo di Doha! - #Liverpool-… - OA_Sport : LIVE Liverpool-Flamengo 0-0, Mondiale per club 2019 in DIRETTA: si comincia nello spettacolo di Doha! -