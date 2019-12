LIVE Liverpool-Flamengo 0-0 | Mondiale per club 2019 in DIRETTA | palo di Firmino! Reds

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54′ Contrasto tra Van Dijk e Gabigol: Al-Jassim lascia correre. 53′ CHE PARATA DI ALISSON! Grande destro incrociato di Gabigol ma reattivo l’ex Roma a mettere la palla in angolo. 51′sin qui rimasto negli spogliatoi: Diego Alves esce fuori dall’area per salvare i suoi. 49′ SALAH! OCCASIONE COLOSSALE! Grande palla al centro di Alexander-Arnold, con Salah che sfiora il gol con il destro: creano occasioni i giocatori di Klopp. 47′DIIl brasiliano sfiora il gol colpendo il legno: grande azione del #9 che con un sombrero entra in area ma poi strozza con il sinistro a porta sguarnita. 46′ Si riparte in Qatar! INIZIO SECONDO TEMPO 19.16 Finisce la prima frazione a Doha, in un match sin qui molto equilibrato privo di gol: dopo le occasioni dei primi minuti con Firmino e Mané ...

