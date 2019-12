LIVE Inter-Genoa 4-0 | Serie A 2020 in DIRETTA | goleada per i nerazzurri che vincono

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)A CALCIO IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! Pagelle:(3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6; Candreva 6.5 (75′ Lazaro 6), Vecino 6, Borja Valero 6, Gagliardini 7 (72′ Sensi 6), Biraghi 6 (78′ Dimarco s.v.); Esposito 6.5, Lukaku 8. All. Conte 7.(4-3-1-2): Radu 5; Ghiglione 5, Biraschi 6, Romero 5, Criscito 4.5; Cassata 4, Radovanovic 4.5, Jagiello 5 (62′ Rovella 6); Agudelo 4.5 ; Sanabria 6 (75′ Cleonise s.v.), Pinamonti 4.5 (72′ Favilli 5). All. Thiago Motta 4. 19.52padrona del campo dall’inizio alla fine senza sosta,che esce malamente sconfitta e con un probabile esonero in arrivo nelle prossime ore per Thiago Motta che sarà sostituito probabilmente da Diego Lopez. 90′ Finisce ...

