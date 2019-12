LIVE Biathlon | 12 | 5 km Le Grand Bornand in DIRETTA | Windisch pulito nella prima serie | è

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.12 Un errore per il tedesco ma gli altri tre non sbagliano e passano davanti! Doll staccato di 11″. 13.11 Scatenato Hofer ine rimonta sugli sci, ha recuperato 10″ a tutti in mezzo giro. Secondo poligono a terra in arrivo. 13.10 Doll sempre davanti e allunga su tutti, 9″ su Tarjei Boe e Fillon Maillet ma VOLA Johannes Boe che è già sulle code del gruppo inseguitori! 13.09 Ha sbagliato anche Bormolini che è 54esimo a 2’36 dopo la. Ora c’è curiosità per capire come Johannes Boe (+25″) affronterà la tornata. 13.07 Pulitie Fourcade mentre sbagliano sia Hofer che Desthieux. Dome è quinto a 32″, Lukas 16° a 1’06. 13.06 Sbaglia proprio Johannes, mentre sono puliti gli altri che guadagnano sul leader della generale. 13.05 Davanti continua la caccia a Doll che però entra ...

