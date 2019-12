LIVE Biathlon | 12 | 5 km Le Grand Bornand in DIRETTA | riparte la caccia di Johannes Boe

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 Il cielo si è aperto e la neve dovrebbe essere molto migliore rispetto a quanto abbiamo visto ieri con le donne. Molto fortunati gli uomini in questo caso che avevano già trovato buone condizioni giovedì. 12.50 La fase di azzeramento è stata completata, la zona del poligono sgombrata. Dieci minuti al via. 12.48 Le condizioni sono abbastanza buone, non c’è vento in Francia e la gara dovrebbe disputarsi in modo molto regoalre. 12.45 C’è anche Thomas Bormolini oggi, che partirà con l’ultimo pettorale, il 60. Obiettivo zona punti per lui. 12.44 Si tratta del terzo Inseguimento della storia ad Annecy. I primi due sono stati dominati daBoe. 12.42 L’Italia ha due partenti nei primi 10. Dominik Windisch ha eguagliato il suo miglior risultato qui con il settimo posto mentre Hofer continua la sua stagione ...

Annecy_Live : RT @sportface2016: #Biathlon - Come seguire in diretta l'inseguimento maschile di Annecy-Le Grand Bornand - infoitsport : LIVE Biathlon, 7.5 km Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA: vince Eckhoff, Wierer 22^, Vittozzi 15^ - infoitsport : LIVE Biathlon, 7.5 km Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA: Dorothea Wierer difende il primato, Lisa Vittozzi per rinas… -