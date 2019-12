LIVE Biathlon | 10 km Le Grand Bornand in DIRETTA | Wierer rapidissima al primo poligono!

LIVE Biathlon - 10 km Le Grand Bornand in DIRETTA : inizia la gara. Dorothea Wierer per la rimonta da brividi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Attenzione perché non è partita Hanna Oeberg, avversaria di Dorothea Wierer per la Coppa del Mondo. 15.01 Via anche per Dorothea Wierer, deve rimonta 1:20 dalla 22esima posizione. 15.01 Parte Lisa Vittozzi, ha 1:06 da recuperare a Eckhoff. 15.00 Scattano anche Braisaz a sei secondi, Davidova a 21, Mironova a 23, Hermann a 30, Tandrevold 32. 15.00 inizia LA GARA! Parte Eckhoff. 14.58 Le ragazze ...

14.46 Siamo soltanto all'inizio della stagione ma questa gara è fondamentale in ottica classifica generale perché le big potrebbero ritrovarsi davvero in un fazzoletto di punti alla vigilia della mass start di domani. 14.44 Le condizioni meteo sono ideali: tira poco vento a Le Grand Bornand, attenzione perché il poligono potrebbe non essere così selettivo come si è visto nella gara

14.00 biathlon – Strepitosa prestazione azzurra nell'Inseguimento casalingo in Val Martello, valido per la seconda tappa della Junior IBU Cup 2019/2020. Un passo sugli sci di assoluta eccellenza ha permesso al trentino Tommaso Giacomel, nonostante i tre errori distribuiti tra prima, seconda e quarta serie, di regolare la concorrenza,

13.12 Un errore per il tedesco ma gli altri tre non sbagliano e passano davanti! Doll staccato di 11″. 13.11 Scatenato Hofer in Grande rimonta sugli sci, ha recuperato 10″ a tutti in mezzo giro. Secondo poligono a terra in arrivo. 13.10 Doll sempre davanti e allunga su tutti, 9″ su Tarjei Boe e Fillon Maillet ma VOLA Johannes Boe che è già sulle code del gruppo inseguitori!

12.46 SNOWBOARD – Michela Moioli e Lorenzo Sommariva sono saliti entrambi in testa alle rispettive classifiche di Coppa del Mondo di cross! 12.45 SNOWBOARD – Incredibile doppietta azzurra anche in campo maschile! Lorenzo Sommariva, al primo trionfo in carriera (lui che non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo), ha vinto davanti al

12.52 Il cielo si è aperto e la neve dovrebbe essere molto migliore rispetto a quanto abbiamo visto ieri con le donne. Molto fortunati gli uomini in questo caso che avevano già trovato buone condizioni giovedì. 12.50 La fase di azzeramento è stata completata, la zona del poligono sgombrata. Dieci minuti al via. 12.48 Le condizioni sono abbastanza buone, non c'è vento in Francia e la gara

12.35 Buon pomeriggio, ben ritrovati da Le Grand Bornand. Tra 25 minuti scatterà l'inseguimento maschile valido per la terza tappa della Coppa del mondo di Biathlon.

Presentazione inseguimento – Programma e startlist completa Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA

LIVE Sport Invernali 21 dicembre: SEGUI TUTTE LE GARE IN DIRETTA, IN TEMPO REALE

La startlist della pursuit femminile – La presentazione della tappa al femminile – La presentazione della pursuit femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km pursuit femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Le Grand Bornand, in Francia: oggi, sabato 21 dicembre, alle ore 15.00 in gara per l'Italia ci saranno Dorothea Wierer

15.26 I piazzamenti delle italiane: Lisa Vittozzi 15esima a 1:06.04, Dorothea Wierer 22esima a 1:19.5, Federica Sanfilippo 68esima a 2:30.9, Nicole Gontier 82esima a 3:11.6. Solo Wierer e Vittozzi qualificate all'inseguimento. 15.25 La norvegese Eckhoff ha vinto la sprint femminile di Le Grand Bornand col tempo di 20:27.0, la nordica si è imposta nonostante un errore al poligono e ha preceduto

15.02 7/10 per Sanfilippo e 5/10 per Gontier. Giornata nera per l'Italia. 14.58 podio che sembra ormai stabilizzato. Eckhoff (Norvegia) precede Braisaz (Francia) di 6″2 e Davidova (Repubblica Ceca) di di 20″5. E dire che la norvegese ha commesso un errore in più delle rivali… 14.56 Continua a perdere posizioni Dorothea Wierer, ora è diciannovesima. Anche con il 10/10 oggi il

14.50 SCI ALPINO – Emanuele Buzzi parte con 19 centesimi al primo settore, 51 al secondo, quindi perde tutto nel tratto del Ciaslat e chiude 22esimo a 1.47. 14.49 SCI ALPINO – Rasmus Windingstad (NOR) conclude la sua prova in 21esima posizione a 1.28. Ed ora attenzione a Emanuele Buzzi! 14.49 biathlon – Dopo 6,5 km Eckhoff si porta al comando con 2″1 su Braisaz.

14.50 La norvegese Eckhoff, con 9/10 al poligono, è prima all'arrivo con 6″2 su Braisaz, che non ha sbagliato. Terza Davidova a 20″5. 14.49 Dopo 6,5 km Eckhoff si porta al comando con 2″1 su Braisaz. 14.47 Arriva il 5/5 in piedi per la norvegese Eckhoff, è seconda con 9/10 dopo due poligoni a soli 3″6 da Braisaz! 17ma Wierer a 55″3. 14.45 All'arrivo la

14.30 Non sbaglia a terra nemmeno Tandrevold, che è quinta a 8″8 da Herrmann. 14.29 Partita Dorothea Wierer, intanto arriva il 5/5 della tedesca Herrmann, che va in testa con 2″6 su Davidova. 14.27 5/5 per la francese Simon, è quarta a 7″6 dopo il primo poligono. 14.26 Importante errore a terra anche per la svedese Hanna Oeberg, peraltro lenta nel rilasciare i colpi.