LIVE Biathlon | 10 km Le Grand Bornand in DIRETTA | rimonta antologica di Dorothea Wierer!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30WIERER MAGNIFICA QUARTA! L’azzurra completa unada urlo: era partita 22esima, chiude ai piedi del podio con 19/20 al poligono. Oggi è stata davvero divina, chiude a 58.5. 15.30 Secondo posto per la norvegese Tandrevole a 38.1, terza la svizzera Haecki a 46.0 al primo podio della carriera. 15.30 La norvegese Eckhoff ha vinto l’inseguimento di Le, terza vittoria consecutiva per la scandinava in Coppa del Mondo! 15.28 L’azzurra diende comunque i sette secondi su Braisaz. Wierer lanciata verso il quarto posto. 15.27Wierer non riesce ad agganciare Haecki, è a sette secondi a 8.7 km. Il podio ora è difficile ma chestrepitosa! 15.26 Eckhoff è prima con 48 secondi su Tandrevold, Haecki a 56.5, Wierer a 1:00, Braisaz a 1:07. 15.26esce in quarta posizione dal ...

OA_Sport : LIVE Biathlon, 10 km Le Grand Bornand in DIRETTA: Dorothea Wierer vuole la rimonta impossibile - Annecy_Live : RT @FondoItalia: Biathlon - Johannes Bø imprendibile, suo l'inseguimento di Annecy davanti a Fillon Maillet; 17imo Dominik Windisch https:/… - zazoomblog : LIVE Biathlon 125 km Le Grand Bornand in DIRETTA: Lukas Hofer e Dominik Windisch il podio è possibile - #Biathlon… -