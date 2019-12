LIVE Biathlon | 10 km Le Grand Bornand in DIRETTA | rimonta antologica di Dorothea Wierer!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata su OA Sport. Appuntamento a domani con la mass start. 15.33Wierer ha perso il pettorale giallo di leader della classifica generale di Coppa del Mondo, ora è seconda a tre punti da Tandrevold. Ladi oggi è stata davvero eccezionale. 15.32 Lisa Vittozzi conclude in quindicesima posizione, letali i tre errori nella prima serie. 15.31 Quinta la francese Braisaz, poi le tedesche Herrmann e Preuss, ottava la bielorussa Kryuko, nona la francese Simon, decima la slovacca Fialkova. 15.30WIERER MAGNIFICA QUARTA! L’azzurra completa unada urlo: era partita 22esima, chiude ai piedi del podio con 19/20 al poligono. Oggi è stata davvero divina, chiude a 58.5. 15.30 Secondo posto per la norvegese Tandrevole a 38.1, terza la svizzera Haecki a 46.0 ...

