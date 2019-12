LIVE Biathlon | 10 km Le Grand Bornand in DIRETTA | inizia la gara Dorothea Wierer per la

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Attenzione perché non è partita Hanna Oeberg, avversaria diper la Coppa del Mondo. 15.01 Via anche per, deve rimonta 1:20 dalla 22esima posizione. 15.01 Parte Lisa Vittozzi, ha 1:06 da recuperare a Eckhoff. 15.00 Scattano anche Braisaz a sei secondi, Davidova a 21, Mironova a 23, Hermann a 30, Tandrevold 32. 15.00LA! Parte Eckhoff. 14.58 Le ragazze sono pronte per il via, c’è il sole e non c’è vento. 14.57 Servirà una prova praticamente perfetta al poligono per risalire la china, lo stesso discorso vale per Lisa Vittozzi che ha incominciato la stagione in maniera poco brillante. 14.56deve inventarsi una magia incredibile, deve assolutamente recuperare posizioni e guadagnare il maggior numero possibile di punti se vorrà conservare il pettorale giallo di leader ...

