LIVE Biathlon | 10 km Le Grand Bornand in DIRETTA | Dorothea Wierer in lotta per il podio!

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21 Eckhoff prima ai 7 km con 46 su Braisaz e Tandrevold.sesta in compagnia di Hermann, Haecki, Simon a 1:00. 15.21è inper ilEra partita 22esima a 1:20 da Echkoff, ora si sogna ine. Servirà un ultimo poligono da urlo per completare una rimonta da sogno. Può farcela. 15.20 Arriva lo zero anche di Lisa Vittozzi che è 16esima a 1:40.8 dalla leader. 15.20 Eckhoff saldamente al comando con 45.4 di vantaggio su Tandrevold. 15.20esce dal giro di penalità in sesta posizione a 59.6 da Eckhoff. L’azzurra è insieme a Haecki e Simon, è a tredici secondo dal terzo posto di Braisaz. 15.19 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!manca il quarto bersaglio. Che peccato. 15.18 Errore di Eckhoff sull’ultimo! Braisaz manca però due bersagli! Doppio anche di Simon, uno di ...

