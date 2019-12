Litigio all’alba tra un gruppo di giovani sudamericani finisce a coltellate: tre feriti, uno è grave (Di sabato 21 dicembre 2019) La violenza è esplosa all'alba in via Padova, nel quartiere Stadera alla periferia sud di Milano. Coinvolti tre giovani di 25 anni rimasti feriti. Soccorsi sono stati ricoverati in ospedale. La polizia giunta sul posto indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto all'alba: da quanto appreso una lite sarebbe degenerata per futili motivi.

