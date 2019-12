Libia, «L'Italia sbaglia con Haftar». Telefonata Erdogan-Conte (Di sabato 21 dicembre 2019) ROMA La Turchia accelera sul dossier Libia e lancia una stoccata anche all'Italia. Tanto che in serata, da Palazzo Chigi, parte una Telefonata del premier Giuseppe Conte al presidente Recep...

Libia - Serraj per fermare Haftar chiede aiuti militari a cinque Paesi - tra cui l’Italia. Farnesina e Ue : la soluzione alla crisi può essere solo politica : Il presidente del Consiglio presidenziale del governo dell’Accordo nazionale libico, Fayez Al-Serraj, ha inviato una lettera ai leader di cinque Paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Algeria e Turchia) chiedendo di “attivare gli accordi di cooperazione in materia di sicurezza per respingere l’aggressione contro Tripoli di tutti i gruppi armati che operano al di fuori della legittimità dello Stato, al fine di mantenere la ... : Il presidente del Consiglio presidenziale del governo dell’Accordo nazionale libico, Fayez Al-, ha inviato una lettera ai leader di(Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Algeria e Turchia)ndo di “attivare gli accordi di cooperazione in materia di sicurezza per respingere l’aggressione contro Tripoli di tutti i gruppi armati che operano al di fuori della legittimità dello Stato, al fine di mantenere la ...

"Io - lesbica in Libia - sono scappata in Italia per fuggire dallo stigma" : la storia di Noura : In fuga dalla Libia, per scappare dalla guerra, ma soprattutto per essere libera di vivere il suo amore con la compagna, per fuggire dallo stigma. È la storia di Noura, rifugiata originaria del Paese del nord Africa. All’agenzia Dire racconta il suo passato: “Ho dovuto lasciare la Libia perché c’è la guerra, ma soprattutto perché sono lesbica e con la mia compagna volevamo vivere insieme. ... : In fuga dalla, per scappare dalla guerra, ma soprattutto per essere libera di vivere il suo amore con la compagna, perstigma. È ladi, rifugiata originaria del Paese del nord Africa. All’agenzia Dire racconta il suo passato: “Ho dovuto lasciare laperché c’è la guerra, ma soprattutto perchée con la mia compagna volevamo vivere insieme. ...

Di Maio tra Haftar e Sarraj in Libia. L’Italia rilancia il dialogo per la pace. Il ministro propone un accordo per il cessate il fuoco. “Un inviato speciale della Farnesina aiuterà la trattativa” : Se l’Europa continua a fare orecchie da mercante sulla crisi libica, non si può dire altrettanto per L’Italia. Anzi con il viaggio di ieri del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, volato prima a Tripoli per incontrare il leader del Governo di accordo Nazionale di Fayez al-Sarraj, poi a Bengasi e Tobruk per parlare con il generale Khalifa Haftar e il presidente della Camera dei rappresentanti Aghila Saleh, il nostro Paese si è proposto come ... : Se l’Europa continua a fare orecchie da mercante sulla crisi libica, non si può dire altrettanto per. Anzi con il viaggio di ieri deldegli Esteri, Luigi Di, volato prima a Tripoli per incontrare il leader del Governo diNazionale di Fayez al-, poi a Bengasi e Tobruk per parlare con il generale Khalifae il presidenteCamera dei rappresentanti Aghila Saleh, il nostro Paese si è proposto come ...

Migranti - Italia colpevole di respingimenti ‘privatizzati’ : in 93 riportati in Libia con la forza : Un rapporto dell'agenzia Forensic Oceanography, organizzazione che si occupa delle violazione dei diritti umani, mostra come l'Italia si sia macchiata, in più di un'occasione, di respingimenti illegali. Nel dossier viene riportata la vicenda di un gruppo di 93 Migranti, che furono riportati in Libia dal mercantile Nivin battente bandiera panamense: a coordinare quell'operazione di soccorso fu proprio il nostro Paese.Continua a leggere : Un rapporto dell'agenzia Forensic Oceanography, organizzazione che si occupa delle violazione dei diritti umani, mostra come l'si sia macchiata, in più di un'occasione, diillegali. Nel dossier viene riportata la vicenda di un gruppo di 93, che furonoindal mercantile Nivin battente bandiera panamense: a coordinare quell'operazione di soccorso fu proprio il nostro Paese.Continua a leggere

La debole strategia dell’Italia e dell’Europa in Libia : Cosa sta succedendo in Libia e perché Roma e l’Europa stanno temporeggiando, mentre Turchia e Russia si ritagliano un ruolo da protagoniste. Leggi : Cosa sta succedendo ine perché Roma e l’Europa stanno temporeggiando, mentre Turchia e Russia si ritagliano un ruolo da protagoniste. Leggi