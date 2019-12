Lettera a Babbo Natale | commovente richiesta per fratello autistico

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un bambino ha scritto un’emozionante, per conto di suo, chiedendo a Santa Claus di esprimere il suo desiderio. Una dichiarazione di affetto fraterno che sta commovendo l’Italia.perC’è sempre da imparare dai bambini, soprattutto a. Francesco è un bambino come tanti, ma per questodesidera solo che anche suosia felice. Per questo motivo ha scritto una, in cui lo invita a soddisfare il desiderio di Luca, suo: “Caro, puoi portare un regalino a mioLuca visto che noi non sappiamo cosa vuole?” Francesco e i suoi genitori, infatti, non sanno proprio cosa regalare a Luca, perché a causa del suo autismo non è in grado di esprimere la sua volontà, e sperano che il tanto ...

