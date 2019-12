LegaPro | ecco le date della prima giornata di ritorno

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Laha stabilito ledel primo turno del girone disi recupererà mercoledì 22 gennaio e giovedì 23 gennaio. L’Avellino sarà dunque impegnato contro il Catania in trasferta il prossimo 22 gennaio alle ore 18.30. Questo il programma completodel girone di: Bari Vs Sicula Leonzio Mercoledì Ore 20.45 Bisceglie Vs Rende Mercoledì Ore 18.30 Casertana Vs Potenza Mercoledì Ore 20.45 Catania Vs Avellino Mercoledì Ore 18.30 Paganese Vs Viterbese Castrense Mercoledì Ore 18.30 Picerno Vs Cavese Mercoledì Ore 20.45 Reggina Vs Virtus Francavilla Mercoledì Ore 18.30 Teramo Vs Catanzaro Mercoledì Ore 18.30 Ternana Vs Rieti Mercoledì Ore 20.45 Vibonese Vs Monopoli Mercoledì Ore 18.30 L'articololediproviene da Ante24.it.

