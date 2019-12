Lega | Salvini | “Torniamo al governo e cancelliamo i senatori a vita”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Non dobbiamo dare niente per scontato. Non siamo deputati a vita, non siamoa vita. Anzi, quando torniamo al, modifichiamo la Costituzione ea vita“. Così Matteonel corso dell’intervento al congresso che ha dato l’ok al nuovo statuto che ha archiviato laNord e ilme con la Padania. L'articolo: “Torniamo ala vita” proviene da Il Fatto Quotidiano.

fanpage : Che c'entra la Lega con la Banca Popolare di Bari e perché Salvini ora è interessato a salvarla - matteorenzi : Non ho fatto alcuna cena con Salvini, né in Toscana né altrove. Non c'è nessun retroscena. Qui c'è un Paese che dev… - MediasetTgcom24 : Migranti, Lega: 'Salvini ha la copia dei contatti con Palazzo Chigi' #migranti -