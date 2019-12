Lega | le parole di Bossi al congresso | “Salvini non ci impone un cazzo Il Sud? Giusto

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Mi sembraaiutare ilaltrimenti straripano come l’Africa“. Lo ha detto Umberto, intervenendo aldella. Per il fondatore del Carroccio, “la nostra gente del Nord deve vivere tranquillamente e pagare meno residuo fiscale, cioè circa 100 miliardi di euro”. L'articolo, ledial: “Salvini non ciun. Ilaiutarli ma a casa loro, sennò straripano come l’Africa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LegaSalvini : GREGORETTI, LA LEGA ZITTISCE SUBITO GIGINO: 'LE SUE PAROLE DA PICCOLO UOMO' - Bakamundo : @matteosalvinimi E nel frattempo nella Lega, le parole di Bossi al congresso: “Salvini non ci impone un cazzo. Il… - Tiziana20202020 : @VivianaP1511 Noi siamo quelli dell'odio.. Dall'altra parte... Peace & love... Disegnano Matteo a testa in sotto ..… -