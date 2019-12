Lega | flash mob delle Sardine contro Congresso | “49 pesci per 49 milioni di euro da

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un gruppo disi è dato appuntamento all’ingresso del Parco Nord di via Martinazzoli per protestareilstraordinario della, convocato al vicino Hotel Da Vinci, che ha approvato il nuovo statuto del partito. “La Cassazione si è pronunciata in merito al processo relativo ai rimborsi elettorali del partito e ha confermato la confisca dei 49sottratti allo Stato – si legge sulle pagine Facebookmilanesi – Questo cambio di nome e statuto renderà molto più difficoltosa la restituzione di quanto indebitamente incassato che rimarrà a carico della ‘bad company’Nord che continuerà comunque a esistere”. La mobilitazione era stata convocata per contestare “il concetto di sovranismo” e contestare il modo di procedere “scorretto” dellanei confronti del Paese. Proprio per ...

