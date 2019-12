Lega | Borghezio a TPI | “Recuperata natura federalista della Lega e riconosciuto ruolo

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019)a TPI: “Recuperatastorico di Bossi” “Qui non vedo paramenti sacri né nessuno vestito di nero”, con queste parole l’esponente leghista Mariorisponde a TPI, che gli aveva domandato se il congresso di oggi a Milano, con il cambio di statuto, rappresenta il funeraleNord. “Spero che questo sviluppocon la suddivisione del partito in venti realtà giuridiche regionali abbia un significato metapolitico importante perché recupera lae questo aspetto mi sembra positivo”, ha dichiarato. “Anche il forte riconoscimento non solo morale, ma anche storico e politico, di Umberto Bossi mi sembra molto positivo. Io penso che questa rinascita in senso anchesalviniana possa portare ...

gplexousted : RT @dvcaradonna: #Lega Morisi si sbaglia e scatena la bestia contro #Bossi: padani disorientati; messaggi da #medjugorie contraddittori; au… - blusewillis : RT @dvcaradonna: #Lega Morisi si sbaglia e scatena la bestia contro #Bossi: padani disorientati; messaggi da #medjugorie contraddittori; au… -