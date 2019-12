Lega | a Milano il congresso per il nuovo statuto

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Nella giornata di sabato 21 dicembre alaha deciso di cancellare il passato per rinascere in unpartito con colori, simboli e uomini diversi. È quanto ha deciso Matteo Salvini: proprio a lui va riconosciuta infatti l’impresa di aver portato il partito oltre il 30% dei consensi. Ciò che sparirà definitivamente è sicuramente la parole “Nord” nel nome e l’iconico color verde, ma questi elementi non sono i soli.: ilprepara ilIl partito costituito comeNord lascerà definitivamente spazio alladi Salvini Premier. La nuova entità politica dovrebbe configurarsi come una federazione di partiti regionali. Ci saranno 20 segreterie che saranno autonome dal punto di vista finanziario: ognuna avrà un suo corrente e un suo. In questo modo non graveranno sulla segretaria nazionale in caso di problemi di natura ...

Linkiesta : Il sindaco Sala ci prova ma, senza il lasciapassare della Regione per nuove licenze, non riesce a soddisfare la cre… - SkyTG24 : #Milano, domani le Sardine protestano contro il congresso della Lega - matteosalvinimi : In diretta da Milano dal #NoTaxDay, qui e in tutta Italia oggi trenta convegni della Lega, per dire: il Paese ripar… -