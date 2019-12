Le Streghe Benevento | gioia e sorrisi per la cena di Natale Foto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Si rinnova l’appuntamento con ladiper le, squadra di calcio femminile della città di. La dirigente Pasqualina Zaccari e la collaboratrice Angiolina Rossi, che vivono quotidianamente con entusiasmo l’attività sportiva del gruppo, hanno organizzato la serata resa vivace da balli e giochi di ogni tipo come la classica tombola con tanti premi messi in palio dalle attività commerciali agricole e artigianali di Circello. Soddisfatto il commento del direttore sportivo Antonio Signoriello: “Ringrazio tutti coloro che fattivamente contribuiscono alla buona riuscita del progetto calcio femminile a. Il presidente, il vice presidente, i dirigenti Pasquale Chiumiento, Angiolina Rossi, Pasqualina Zaccari, Nicola D’Agostino, Alessandro Pepe, Gerardo Zollo, Daniela Panella, Nunzia ...

