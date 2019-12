Le storie nascoste dietro le canzoni De Ponti | Vi rivelo i segreti dei Queen

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Massimo M. Veronese Un’«Opera ominia», un gioiello nel suo genere, un mix perfetto di musica e letteratura. Un libro racconta, attraverso aneddoti e retroscena, l’avventura musicale di uno dei più grandi gruppi rock del mondo. L’autore, Roberto De, ci racconta la sua creatura Li ha pedinati per anni, come uno James Bond al servizio di Sua Maestà britannica, ne ha rubato tutti i, ha scoperto cose che voi umani non potete neanche immaginare. E adesso le ha rivelate tutte, per il suo e l’altrui piacere, in un libro che è un piccolo capolavoro di musica e narrativa. Roberto De, scrittore, giornalista del Corriere della sera, si è innamorato deie di Freddy Mercury da ragazzo e adesso che il ragazzo è rimasto dentro di lui ha scritto “, Opera omnia - Lele” (Giunti editore) dove, aneddoti, sorprese e retroscena degli ...

DonzelliEditore : Racconti, Augias: quanta luce e quante storie nascoste nel #presepio in cento parole - gmaitila : Racconti, Augias: quanta luce e quante storie nascoste nel presepio in cento parole - Ignazio62 : @jacopo_iacoboni A mio umile avviso, una testata digitale di tipo investigativo (genere Mediapart) sarebbe molto pi… -