Le star di Youtube hanno meno di 8 anni e guadagnano quasi 30 milioni di dollari

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019) La classifica deglir più pagati al mondo Forbes ha pubblicato la classifica deglir più pagati al mondo, e il dato più incredibile è che ledella piattaforma video sono i bambini: piccolissimi, milionari, proprietari di business redditizi che vantano miliardi di follower sui propri canali. “The Highest-Paids of 2019: The Kids Are Killing It” (Ledipiù pagate del 2019: vincono i bambini), è il titolo della classifica. Al primo posto del podio, infatti, c’è il giovanissimo Ryan Kaji, che vince per il secondo anno consecutivo. Otto, originario del Texas, è proprietario del suo canale Ryan’s World, grazie al quale ha incassato, tra il 1 giugno 2018 e il 1 giugno 2019, 26di, quattro in più dell’anno precedente. Kaji ha una linea con oltre 100 giocattoli, articoli di abbigliamento, uno show ...

hettoborg : Takagi & Ketra - L'esercito del selfie ft. STAR DEL WEB (HIGHLANDER DJ E... - hettoborg : STAR DEL WEB - A NATALE PUOI (HIGHLANDER DJ PARODY) - globalistIT : La star di YouTube più pagata al mondo? Ha otto anni e guadagna 26 milioni di dollari l'anno -