Le scarpe regalate

(Di sabato 21 dicembre 2019) Aiutare i bisognosi è simbolo della grandezza umana di coloro che lo fanno. Un giovane brasiliano è stato protagonista di un’esperienza che ha commosso molte persone, quando si è tolto leper regalarla a un bambino speciale che non ne aveva. Lui è Gabriel Guedes, un 21enne che vive a Cotia, a San Paolo, e lavora nelle risorse umane in una multinazionale. Un giorno era in metropolitana e un ragazzo si è avvicinato per chiedere aiuto. In quel momento aveva una bottiglia da 1,5 litri di acqua potabile che aveva comprato e gliel’ha consegnata. “Mi ha ringraziato e se n’è andato quando lo Spirito Santo ha toccato il mio cuore così duramente, e mi è subito venuto in mente di dargli le mieda tennis. Era l’unico paio che avevo al momento, ma questo non mi ha fermato”, ha detto il giovane. ...

