Le proteste in India rischiano di avere gravi conseguenze

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 21 dicembre 2019) Lecontro la nuova legge sulla cittadinanza, in, continuano a diffondersi nel Paese ed a generare violenze e tumulti. Decine di migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni in tutto il Paese, nella giornata di giovedì, per protestare contro il provvedimento. Lesono state vietate in parti della capitale Nuova Delhi e negli Stati dell’Uttar Pradesh e del Karnataka ma la situazione è esplosiva e potrebbe degenerare sempre di più. Due persone sono morte nella città di Mangalore quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco sui dimostranti che stavano cercando di dare fuoco ad una stazione di polizia mentre un uomo ha perso la vita a Lucknow, dove si sono verificati violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine e dove 112 dimostranti sono stati arrestati e più di una dozzina di ufficiali sono rimasti feriti. Una legge controversa Il ...

valigiablu : India, migliaia di studenti protestano contro la legge sulla cittadinanza che discrimina i musulmani e contro la vi… - news_confusenet : Sono almeno 20 i morti nelle proteste dei musulmani in India - Notiziedi_it : Sono almeno 20 i morti nelle proteste dei musulmani in India -