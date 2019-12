Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Storie di frizioni, storie di poca. Il mondo dello sport italiano, nella stanza dei bottoni, continua ad avere delle scosse non da poco. La tanto discussa riforma del sistema sportivo inizia un po’ a sgretolarsi dopo l’arrivo delVincenzo Spadafora. “Unamai nata“, le parole di, manager a capo di Sport e Salute e figura di riferimento per cercare di dare un quadro diverso all’asseto politico/sportivo del Bel Paese, con il presidente del Coni Giovanniin uno stato di grande contrarietà. Ledipotrebbero innescare delle reazioni a catena importanti, visto che il punto critico su cui il citato manager e Spadafora non sono riusciti a trovare un accordo è relativo ai finanziamenti delle due spedizioni olimpiche e paralimpiche di Tokyo 2020, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Il ...

cgcronos : Rocco Sabelli si dimette dalla presidenza di Sport e Salute, guai per il Conte bis: 'Ecco perché lascio'… - OA_Sport : Le dimissioni di Rocco Sabelli: “Poca sintonia con il ministro Spadafora”. Malagò vincitore? - Maryljacb : RT @ferroice40: Rocco Sabelli si dimette dalla presidenza di Sport e Salute, guai per il Conte bis: 'Ecco perché lascio' -