L’asteroide WH1 ha sforato la Terra: è il più grande degli ultimi anni (Di sabato 21 dicembre 2019) Un asteroide monitorato dalla NASA ha raggiunto l’angolo della Terra e gli inseguitori dello space shuttle 2006 WH1 lo hanno avvicinato lo scorso 20 dicembre, intorno alle 15:17. L’Agenzia Spaziale degli Stati Uniti, inoltre, ha stimato che l’asteroide abbia un diametro medio compreso tra 240 e 540 metri. In altre parole, un asteroide di queste dimensioni è più alto della Sears Tower a Chicago, negli USA, e della CN Tower in Canada. L’asteroide supera anche il Taipei 101 a Taiwan ed è più alto dello Shanghai World Financial Center in Cina. Asteroide WH1 sfiora la Terra Gli inseguitori di asteroidi a bordo dello space shuttle 2006 WH1 hanno avvicinato il corpo spaziale lo scorso 20 dicembre descrivendolo come uno dei più grandi degli ultimi anni. L’asteroide si muoveva verso il nostro pianeta con una velocità di circa 43 km/h. Inoltre, viste le dimensioni, ...

