L’annuncio di Amadeus | “Tiziano Ferro a Sanremo tutte le sere”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tizianole sere., il papa, o il papà per quest’anno del Festival della canzone italiana ha deciso così. E il cantante di Latina ha risposto “Obbedisco”. “Ne abbiamo cominciato a parlare – ha detto- sicuramente canterà. Il resto vedremo”. Sulla presenza delle donne al suo fianco, spiega che “mi piacerebbe averne almeno due a sera, di diversa età, diversa provenienza, per raccontare storie che rappresentino le donne”, ma non si lascia sfuggire nessun nome. “Finché non ho la certezza”. Quel che è certo è henelle settimane scorse è partito per Parigi per parlare con Monica Bellucci e che tra le donne candidate ci sono Chiara Ferragni, con cui la Rai ha prodotto il documentario “Unposted” e Diletta Leotta. Ma torniamo a. “Cosa farà? Sicuramente canterà e per sapere il resto dovete aspettare”, ha detto ...

LatinaCorriere : Tiziano Ferro sarà a Sanremo tutte le sere: l'annuncio di Amadeus - - flamanc24 : RT @giampiero661MJ: @Raiofficialnews @TizianoFerro @SanremoRai @RaiUno @RaiPlay @RaiRadio2 @RaiNews Allora era questa L'annuncio Shock che… - ClaudiaStorai : ‘Tiziano Ferro a Sanremo 2020 tutte e 5 le serate’, l'annuncio di Amadeus - -