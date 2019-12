L’altra Roma – Primavalle | sguardi da una periferia della modernita’ | il docufilm approda

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il progettoda unamodernitaĚ č giunto alla sua premiere. Ilrealizzato dall’Istituto Magistrale Statale “Vittorio Gassman” di, con il finanziamento del Piano Nazionale “Cinema per la Scuola”, č stato proiettato in anteprima giovediĚ 19 dicembre presso il Multisala Andromeda. Ilsi avvale di quattro cortometraggi realizzati dai ragazziscuola, sotto la supervisione dei due curatori del progetto, Enzo Aronica e Paolo Pasquini. I quattro corti sono: “Madri coraggio”, la storia di una lettera portata da una nipote a una nonna morta da dieci anni. Non sulla tomba, ma nella palestra in cui, nel 1981, la donna, assieme alle altre madri coraggio di, aveva rinchiuso suo figlio per farlo disintossicare. Secondo corto, “Ri(Scoprire)”, che racconta di quattro lettere scoperte in un garage, ...

