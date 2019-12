Lady Diana | il segreto triste del suo Natale che nessuno conosceva

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 21 dicembre 2019) Pochi lo sanno, matrascorreva le feste disempre da sola e lontana dai figli William e Harry. A svelarlo è Darren McGrady, ex cuoco della Royal Family, che ha raccontato alcuni retroscena riguardo le festività a Corte. Anche se, come Meghan Markle, non apprezzava di trascorrere ila Sandringham nella tenuta della Regina Elisabetta, negli anni del matrimonioaveva sempre accettato questa tradizione. Nel 1992 però si separò da Carlo e da allora la tensione con la Famiglia Reale divenne insostenibile. Per questo la Sovrana invitòa trascorrere le feste natalizie lontano dalla sua residenza e ovviamente dai suoi figli. Così mentre i ragazzi erano con la nonna,D si ritrovava sempre da sola e. “Era sempre moltolavorare per– ha ricordato McGrady – che sapevamo tutti sarebbe stata sola il giorno dopo, a, ...

infoitcultura : Meghan Markle è incinta: la conferma della veggente di Lady Diana - zazoomnews : Lady Diana passava il Natale sempre da sola - - #Diana #passava #Natale #sempre - mynagioiansia : Amica1: io sono nata il giorno dell’anniversario della nascita del PCI Amica2: io della pubblicazione del Manifest… -