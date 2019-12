L' acqua alta fa crollare il turismo a Venezia

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) Da metà novembre gli alberghi diregistrano un calo di prenotazioni "senza precedenti, con una flessione che non si è avuta nemmeno in seguito all'attentato alle torri gemelle, che si aggiunge alle cancellazioni che si stanno rivelando inarrestabili anche per i primi mesi del 2020". Lo ha riferito il presidente dell'Associazionena Albergatori, Vittorio Bonacini, precisando nel corso di una conferenza stampa che nel primo mese vi è stato "un picco del 45% di disdette, mentre si continuano a cancellare eventi, convegni e altri importanti appuntamenti programmati in città fino alla prossima primavera. Se il Natale non è mai stato un periodo da tutto esaurito, un dato eclatante è quello del Capodanno: se l'anno scorso l'occupazione era al 100% quest'anno è sotto il 50%". Gli albergatori sottolineano la necessità di fare chiarezza sul fenomeno ...

