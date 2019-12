La stella italiana dell’Opera di Parigi lascia “Ecco perché lo faccio”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’ètoile, originaria di Palerno, Eleonora Abbagnatol’Opéra di. Lunedì 23 dicembre, infatti, danzerà per l’ultima volta il balletto “Le Pare” sulla coreografia di Preljocaj e le musiche di Mozart. A seguire una grande festa per la ballerina organizzata da Dior e la consegna del titolo di Ufficiale dell’Ordine delle arti e delle lettere, dopo quello di Cavaliere dell’Ordine nazionale al merito. La ballerina si è raccontata a Io Donna, spiegando anche i motivi del ritiro: “Devo stare vicino a mia madre”, ha detto. Affetta da leucemia cronica, la donna infatti è stata molto male. “Quando si è ammalata non sono potuta andare in Sicilia per aiutarla”, ha spiegato la ballerina. Ora però le due donne si rincontreranno a Roma dove la madre dell’artista potrà continuare la terapia.La madre dell’étoile, ...

