La situazione surreale allo stadio San Paolo | “Hanno ucciso il tifo e io non ci sto”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il calo del 25% delle presenzeSandi Napoli è più di un freddo dato statistico, è l’incubo che sta vivendo una delleserie più appassionate e calde della Serie A. Le nuove regole imposte dal club di Aurelio De Laurentiis stanno pian piano spegnendo la passione deisi “caldi” che assiepano le curve e non hanno neanche fatto crescere quel popolo che generalmente vaper vedere la partita in giacca e cravatta che paga il biglietto e non vuole vessilli e bandiere davanti gli occhi. Le nuove misure hanno soltanto svuotato loe il Napoli senzapian piano muore. Un video pubblicato sulla pagina Facebook “La Napoli bene”, fa capire la gravità dellache si è creata a Napoli. Il video girato da unso, recita la seguente didascalia: “Sono unso qualsiasi, non appartengo ...

