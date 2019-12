La seconda “Onda” di Maltempo flagella l’Italia | scenario tropicale | caldo senza

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Imperversa ilin queste ore su gran parte d’Italia per il passaggio della“Onda di Tempesta” proveniente dall’oceano Atlantico, dopo quella che ieri ha colpito il Nord/Ovest: oggi, esattamente come previsto nel focus di MeteoWeb, le zone più colpite dalin questafase del peggioramento sono la Toscana, con 270mm a Campagrina, 240mm a Orto di Donna e 230mm a Vagli di Sotto, e il Friuli Venezia Giulia, dove nelle ultime ore sono caduti 360mm di pioggia ad Uccea, 340mm a Chievolis, 320mm a Bordano, 300mm a Musi e Malga Valine, 290mm a Alesso, 275mm a Coritis e Resia. Piogge torrenziali stanno colpendo da stamattina anche Lazio e Campania, con accumuli pluviometrici importanti su vaste aree: spiccano i 195mm di Ravello, 157mm di Acerno, i 96mm di Priverno, gli 89mm di Fondi, gli 87mm di Cava de’Tirreni. Pioggia forte ...

AkibaGamers : La seconda stagione della trasposizione animata di The Promised Neverland andrà in onda in Giappone a partire da ot… - Fra7russo : RT @Angi_tech: ?? Grande successo di pubblico e di contenuti per la seconda edizione del #PremioANGI, svoltasi presso l'Aula dei Gruppi dell… - pantarea : #UnGiornoInPretura è tornato in seconda serata, dopo che ci si è lamentati della messa in onda in ora tarda e lo av… -