La Russia alle prese con l’emergente minaccia anarchica

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il 2019 è stato un anno intensissimo per i servizi segreti russi, che hanno fronteggiato con successo il riaffacciarsi dell’insurgenza islamista nel paese, trainata dal risveglio dei nazionalismi religiosi nel Caucaso settentrionale e dal radicamento dello Stato Islamico, arrestando quasi 900 persone e smantellando 78 cellule terroristiche. L’anno si sta conclude, tuttavia, all’insegna del sangue, per via dell’attentato del 19 dicembre compiuto da un lupo solitario, forse convertitosi all’islam radicale, contro la sede del Fsb a Mosca. Ma non sono soltanto il secessionismo caucasico e il terrorismo islamista a destare preoccupazioni al Cremlino, perché nei tempi recenti ha assunto crescente pericolosità anche l’anarco-insurrezionalismo, che si sta facendo strada soprattutto fra i giovani russi. La situazione Kerch, mattina del 18 ottobre 2018. Uno ...

