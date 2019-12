La porta dei sogni che delusione | ascolti flop | si salva solo Mara

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di sabato 21 dicembre 2019)torna in prima serata ma non lascia il segno. Si era detta felicissima di questo nuovo progetto, nelle sue interviste aveva spiegato che Ladeila rappresentava in qualche modo, era un progetto nel quale credere. Peccato però che non ci abbia creduto il pubblico. Ladeisbarca nella prima serata del 20 dicembre 2019, una serata senza nessun genere di concorrenza di quelle che fanno tremare. E non decolla anzi, regala la terza serataconsecutiva a Rai 1 che fa una tripletta negativa quasi senza precedenti. Dalla docu fiction con Alessio Boni alla serata di Sanremo Giovani con Amadeus: non si superano i 3 milioni di spettatori neppure a pagare. E con ladei, arriva un altro risultato discutibile. Ma forse in casa Rai, ce lo si aspettava. Dalle luci alla regia, dalle inquadrature alle scelte dei colori,dalle storie ai protagonisti: nella prima ...

NBAItalia : ???????? DA NI LO ! ! 22 PTS & 6 REB con 8/14 FG (57.1%) e 4/8 3-PT (50.0%) per @gallinari8888 e vittoria dei suoi… - chetempochefa : 'Hanno fatto conti su conti e alla fine hanno scoperto che noi costiamo la metà di tutti i programmi in prima serat… - borghi_claudio : @zirudela @FIZZO32 @alfredocaravita @GranatoMau @FabioGhironi La principale relazione è quella con la disoccupazion… -