La mise en place natalizia | le tavole più belle del Natale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Rosa d'effettoLe alzatine che creano atmosferaI frutti esotici che danno un tocco di originalitàMix and Match nero e tartanTartan e designL'effetto romantico dei colori pastelloTovaglia e piatti in blu e contrasto con sottopiatti e tovaglioli color oroL'abbinamento di bianco e argento con sfumature smeraldoLa semplicità lineare del mix nordico di geometrie tra bianco e bluQuadretti, paglia, tela per la tavola delin campagnaLa classe senza tempo di bianco, rosso e oroL'idea in più? Alternare sottopiatti e disposizione dei tovaglioli, con gli stessi coloriIl centrotavola (che non ingombra) con rami, melograni, nastro rosso e candeleLo spunto per abbinare bianco, verde e oro di tendenzaL'idea barocca con una tavola ricca di fiori multicolore e accessori decorati Pacchetti come segnaposto (magari con un messaggio d'auguri)Segnaposto fai da te con palline rosse, rametti e spagoO un ...

