La manager Dazn | “Non vogliamo il calcio patinato | il nostro è crudo | senza fronzoli”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) La Stampa intervista Veronica Diquattro. Ha un passato a Spotify e Google, e ora è. «Aproviamo a svecchiare l’offerta. Ilpubblico non è interessato alle megaproduzioni. Si può spendere meno, in modo diverso e lavorare su un prodotto più snello, fresco, vivo». L’azienda, spiega, punta ad unmeno. «Cerchiamo un linguaggio diretto: l’audio del campo, anche un po’ sporco. Non è una rivoluzione, piuttosto un accento preciso. Nonil, ilè raw,fronzoli e ora che i problemi tecnici sono stati risolti ci dedichiamo a questo». Dichiara che la pirateria è il principale concorrente con cui combattere: «5 milioni di utenti sono pirati, bisogna far capire al pubblico che gli appassionati non sbirciano, si godono uno spettacolo. Due italiani su cinque fruiscono dello sport in modo illegale». Bisogna ...

manager_ac : RT @DAZN_IT: Milan ?? Inter, Top 11 degli ultimi 30 anni: quale preferisci? ?? Milan ??? Inter #MilanInter sabato alle 20.45 su #DAZN https… -