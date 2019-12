La Lega diventa un partito nazionale | Bossi al congresso | “Nessun funerale | la Lega Nord

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019) Launal: “Nessun, laserve ancora” Dall’inviata di TPI a Milano – Lacambia definitivamente vocazione eun. La ventata di novità, nell’aria da molti mesi, arriva dalla sala congressi dell’Hotel Da Vinci di Milano. I deti del, giunti da tutta Italia, si sono ritrovati oggi nel capoluogo meneghino per celebrare ilstraordinario che cambierà la pelle alfondato da Umberto. Non più, dunque, “prima il”, ma “prima gli italiani”, questa sarà la vocazione ufficiale diSalvini Premier da oggi in poi, una vocazione unitaria e non più semplicementeista e padana com’è stato per vari decenni. La transizione daSalvini Premier è in atto da ormai un paio d’anni, ...

repubblica : La Lega diventa definitivamente nazionale, il congresso cambia pelle al partito [aggiornamento delle 09:53] - marcuccimauriz : RT @repubblica: La nuova Lega a congresso diventa nazionale. Salvini: 'A battesimo movimento che rilancia il Paese'. E sul caso Gregoretti:… - bravimabasta : La Lega diventa un partito nazionale. Ora manca il socialismo ed è fatta. #21Dicembre -