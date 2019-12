La Lega certifica la svolta nazionale | ecco il nuovo Carroccio che può crescere

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 21 dicembre 2019) Chi si aspettava un congresso-funerale chesse, nero su bianco, la morte della vecchiasostituita dal già esistente movimento parallelo "Salvini Premier" è rimasto probabilmente deluso. Ilstatuto approvato dai deti non tocca infatti il riferimento alla "indipendenza della Padania", al simbolo con Alberto da Giussano, e a Umberto Bossi "presidente federale a vita". Eppure lac'è tutta, è la presa d'atto di un cambiamento già avvenuto nei fatti e prepara lo svuotamento progressivo delprima maniera, sul quale pende anche la condanna alla restituzione di 49 milioni di euro in 82 anni imposta dalla magistratura. Quello che esce dal voto per alzata di mano dei 500 deti, assente la minoranza di Gianni Fava e l'ex segretario Roberto Maroni, è un "movimento snello, orgoglioso delle proprie radici, ma che guarda avanti perché la sfida è globale ...

