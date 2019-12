La Lega cambia pelle | è l’era Salvini | ma la vecchia guardia resiste

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il congresso speciale dellaa Milano ha votato all’unanimità l’approvazione del nuovo statuto, creando di fatto due “Leghe”. La nuova, nazionalistica, è il partito di Matteo, il cui nome è presente dal 2018 al posto di quel “Nord” di cui l’ex ministro ha voluto liberarsi per aprire la strada allain tutta Italia. Rimane poi l’altra, quella della Padania, più per necessitàli che per nostalgia. Come ha evidenziato sottilmente Roberto Calderoli, restano infatti gli “impegni con la Procura di Genova“, ovvero la restituzione dei 49 milioni di rimborsi elettorali. Ha partecipato a questa rinascita anche lo storico fondatore Umberto Bossi, il quale ha però messo in: il partito non è ancora una sua creatura. Almeno la parte cheall’afflato sovranista e che conserva le velleità federaliste. Nasce lasta, ma non fa felici ...

repubblica : La Lega diventa definitivamente nazionale, il congresso cambia pelle al partito [aggiornamento delle 09:53] - repubblica : Oggi su Rep: ???? Lega. Salvini cambia nome al partito per sfuggire ai pm che cercano i 49 milioni [di ANTONIO FRASCH… - fattoquotidiano : Lega, quando Salvini diceva: “Fuori dalle palle chi cambia partito. Basta con gli Scilipoti e i Verdini” -